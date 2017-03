Federer roza la perfección y arrolla a Nadal en octavos de final de Indian Wells

Un brillante Roger Federer necesitó apenas 68 minutos para despachar hoy por 6-2 y 6-3 a un Rafael Nadal menor en Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada, y lograr así el billete de acceso para cuartos de final. El suizo se medirá ahora al australiano Nick Kyrgios, que eliminó al serbio Novak Djokovic por 6-4 y 7-6(3) en una hora y 52 minutos.

Con este resultado, Federer ha ganado tres veces seguidas por primera vez en su carrera a Nadal, tras sus últimas victorias en las finales del Abierto de Australia y de Basilea (2015). Fue una actuación inapelable la del cuatro veces campeón en el desierto californiano ante un rival que no tuvo su día.

Caía la tarde, apretaba el calor (30 grados a la sombra) y jaleaban con gritos en español e inglés los 10.000 espectadores que se dieron cita en la pista central del campeonato del Valle de Coachella. El brutal intercambio de golpes ganadores con el que arrancó el primer juego dio paso a un dominio absoluto por parte de Federer, que rompió a su rival a las primeras de cambio y se adjudicó el juego después de que el mallorquín golpeara mal la bola y la enviara a la grada.

El suizo, intratable desde el fondo y con su revés

Sólido desde el fondo de la pista y armando de un revés imparable, Federer dispuso de una tercera bola de 'break' en el quinto juego que no desaprovechó para colocarse en ventaja con 4-1, de nuevo con un revés de otro mundo.

Al número diez del mundo le salía absolutamente todo y se apuntó la primera manga en 34 minutos. Golpes cruzados, buscando las líneas, subiendo a la red... cualquier acción del suizo llevaba la firma de un tenista en estado de gracia, que no se amedrentó ni un momento cuando Nadal arrancó el segundo set con un juego en blanco.

Su respuesta fue inmaculada: otro juego en blanco con su servicio, al que siguió una rotura de saque para ponerse (2-1) y caminar firme hacia la victoria en unos compases donde el balear parecía un juguete en manos del suizo, ejemplar en cuanto a su sencillez, elegancia y contundencia.

Se llegó al 5-3 con dos bolas de "break" para Federer y el suizo no perdonó, cómo no, con otro revés marca de la casa. Esta fue la trigesimosexta vez que ambos tenistas se enfrentaban, y a pesar del resultado, el español lleva ventaja en sus emparejamientos directos con una marca de 23 victorias y 13 derrotas. Nadal y Federer no se enfrentaban tan pronto en un campeonato desde 2004, cuando se vieron las caras por primera vez.

Muguruza también cae en Indian Wells

La checa Karolina Pliskova superó hoy a la española Garbiñe Muguruza en cuartos de final de Indian Wells por 7-6(2) y 7-6(5) en una hora y 56 minutos. Pliskova se medirá en semifinales a la rusa Svetlana Kuznetsova, que ganó a su compatriota Anastasia Pavlyuchenkova por 6-3 y 6-2.

"Me dio el último punto, así que estoy bastante contenta por ello", reconoció la vencedora en su entrevista a pie de pista nada más concluir el choque. La jugadora se refería así a la doble falta que cometió la hispano-venezolana en el punto decisivo de la segunda muerte súbita que vio el partido.

Muguruza luchó y luchó hasta la extenuación, pero ese arrojo no le fue suficiente ante la número tres del mundo, que se vio arriba 4-1 en el primer set antes de sufrir la primera de las grandes reacciones que firmó la española a lo largo del choque. Tanto fue así que la nacida en Caracas le dio la vuelta a la situación (5-6) antes de que Pliskova le rompiera el saque.

En el "tie-break", la checa fue un vendaval y pasó factura a los errores de su contrincante. Otro ejemplo del esfuerzo de Muguruza llegó en la segunda manga, donde salvó siete bolas de "break" en el juego inaugural y donde logró poner otra cara al choque tras verse 5-2 abajo.

Primero salvó dos bolas de partido con 5-4 en su contra y ahí mostró toda la garra y la fe que lleva en su interior para enviar el set de nuevo a la muerte súbita. Finalmente, en la tercera ocasión de que dispuso la checa para finiquitar el duelo, lo hizo al aprovechar el error en el servicio de Muguruza, que, no obstante, se despide de Indian Wells tras cosechar su mejor actuación en el torneo al ganar previamente a Kirsten Flipkens, Kayla Day y Elina Svitolina.

Pliskova, por su parte, iguala su mejor marca en Indian Wells, donde ya fue semifinalista el año pasado (perdió contra Victoria Azarenka), y registra su mejor resultado en un torneo Premier Mandatory. Ambas tenistas se han enfrentado en siete ocasiones, con dominio para la checa por 6-1. La única victoria de la española fue en su primer emparejamiento, en Roland Garros 2013.