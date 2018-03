Federer acaba con el debate: ¿Son las pelotas de tenis amarillas o verdes?

Si hace un tiempo el famoso vestido negro y azul (o dorado y blanco) dio la vuelta al mundo, ahora el mundo del tenis ha dado origen a otro debate visual interesante.

La pregunta es la siguiente: ¿las pelotas de tenis son amarillas o verdes? Hay opiniones repartidas, algunos creen que son verde lima, otros amarillo neón. El último en pronunciarse ha sido ni más ni menos que Roger Federer, que ha zanjado el debate.

OKAY ITS OFFICIAL MY DAD JUST ASKED @rogerfederer IF TENNIS BALLS ARE YELLOW OR GREEN AND HE SAID THEY ARE YELLOW pic.twitter.com/EXdXRr0oFa