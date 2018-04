Javier Fernández avanza su posible retirada tras el Europeo 2019: "Un nuevo ciclo olímpico es súper inviable"

El patinador español Javier Fernández, bronce en los recientes Juegos Olímpicos de invierno, ha recalcado que ve "súper inviable" emprender un nuevo ciclo olímpico y que su "adiós final" podría producirse tras el Europeo de Bielorrusia 2019, ya que "vienen niños mucho más jóvenes y mejor preparados desde un principio" que ya "ganan" a los "más veteranos" como él.

"Es súper inviable un nuevo ciclo olímpico. Tengo que ser consciente conmigo mismo y tengo que ser inteligente. Este deporte ha pegado una evolución muy grande y los patinadores que somos más veteranos tenemos que saber que vienen niños mucho más jóvenes, mejor preparados desde un principio, más ágiles, y te ganan. El deporte es así", analizó Fernández.

En este sentido, avanzó que "la temporada que viene a lo mejor" participa en "un par de competiciones, pero no al mismo nivel". "A lo mejor alguna competición y luego el Europeo. Después ya decidiré si ese Europeo es mi adiós final o ver cómo va. Nunca se sabe", dijo el madrileño, "satisfecho" por el trabajo que hizo hace dos meses en los Juegos.

"Me preparé muy bien e hice unos entrenamientos espectaculares de cara a la competición. Y competí bien, pero la realidad es que el nivel estaba muy alto. A lo mejor en otras competiciones con este programa hubiera quedado primero y en esta me quedé tercero. No se trata del color de la medalla, sino de que me quedé contento con mi trabajo", resumió.

Desde que se colgó aquella medalla, el patinador ha seguido teniendo "mucho trabajo" y no ha "parado de hacer cosas". "Ahora tengo viajes y exhibiciones alrededor del mundo, la verdad es que he estado muy ajetreado. Me siento muy bien y muy orgulloso por la medalla olímpica, pero necesito vacaciones", reconoció entre risas.

Su bronce en patinaje, unido al de Regino Hernández en snowboard, hizo que España viviera en PyeongChang los Juegos de invierno más exitosos de su historia en número de medallas y Fernández cree que estos logros "van a tener continuidad".

"Van a ayudar, seguramente va a haber más ayudas a los deportes de invierno y de hielo, más afición. Creo que hemos puestos la primera pieza del ajedrez. En realidad ya veníamos poniendo piezas, pero en estos Juegos el deporte de invierno se ha posicionado muy bien. Es muy importante lo que pasó en los Juegos, hubo muy buena participación y muy buenos deportistas, y esperemos que año tras año las cosas vayan para arriba", deseó.

En este sentido, el madrileño señaló que para generar afición "muchas veces lo que se necesita es poder seguir a un deportista". "Cuando ven a Regino, o a mí, hay gente que nos ve y dice 'yo quiero hacer esto, mira cómo mola'. Al final, hasta que no llega a la gente no se aprecia", concluyó.