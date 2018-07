El mundo del deporte celebra el rescate de los niños y el entrenador atrapados en la cueva de Tailandia

Felicidades a todo el equipo de rescate de la cueva de Tham Luang. Salvar a estos chicos es el final que todos deseábamos y que nos ha tenido con el corazón en un puño. — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) 10 de julio de 2018

Enormemente feliz por los jabalíes salvajes 🐗 y por el enorme trabajo humano que ha hecho posible el rescate. Enormously happy for the Wild Boars 🐗 Such a great human effort to make the rescue possible.#ThamLuangCave pic.twitter.com/tjoKfFlXj1 — Sergio Ramos (@SergioRamos) 10 de julio de 2018

Celebramos el exitoso rescate de los niños atrapados en la cueva de Tailandia. Queremos transmitir nuestro reconocimiento por la excelente labor que se ha llevado a cabo, aunque lamentamos profundamente la muerte de un buceador que ha perdido la vida intentando salvarlos. — Barça Foundation (@FundacioFCB) 10 de julio de 2018

Great news from Thailand!!!🙏🏻🙏🏻🙏🏻 — Toni Kroos (@ToniKroos) 10 de julio de 2018

El #mufc se siente aliviado de saber que los 12 futbolistas y director técnico atrapados en la cueva de Tailandia están a salvo. Nuestras oraciones están con los afectados. Será un honor recibir al Wild Boars Football Club y sus rescatadores a Old Trafford la próxima temporada. pic.twitter.com/aqOnHKqNmj — Manchester United (@ManUtd_Es) 10 de julio de 2018

Thanks to the heroes who saved the team for which we have all been cheering these days! 🐗 Forza Moo Pa 🇹🇭! pic.twitter.com/300oC9fnn1 — Paulo Dybala (@PauDybala_JR) 10 de julio de 2018