Twitter Argentina carga su ira contra Caballero y Enzo Pérez: "¡Era por el centro espalda mochila!"

LA QUE FALLASTE ENZO PEREZ QUE HACEEEEES ERA POR EL CENTRO ESPALDA MOCHILA APRENDE A ANDAR RECTO PELOTUDO— SacaaLanzini (@javirguezatm) 21 de junio de 2018
ENZO PÉREZ HIJO DE 800 CIVILIZACIONES DE RAMERAS BÍBLICAS. CÓMO CARAJO VAS A FALLAR ESA. NO TENÉS PIERNAS TENÉS 2 PÓLIPOS BENIGNOS. QUE ALGUIEN VELE A CAJÓN CERRADO A ESE MUERTO CARAJO.— Higuaínico (@SolitaireWolf_) 21 de junio de 2018
ENZO PEREZ HIJO DE MIL REPUTAS METELA CORNUDO DE ELEFANTE CON OREJAS HOBBIT AMORFO Y APESTOSO DE CULO DE MONO METIDO EN MANTECA CADUCADA!!!!!!!!!!!— Jack (@jackichito) 21 de junio de 2018
QUE HACES HIJO DE PUTA QUE HACES CABALLERO ESTAS EN UN MUNDIAL INDIGNO— ( ͡° ͜ʖ ͡°) (@calmensenpliz) 21 de junio de 2018
AHI LO TENES AL HIJO DE REMIL PUTA QUE JUEGA BIEN CON LOS PIES, LA RECONCHA BIEN DE TU MADRE CABALLERO, SAMPAOLI CHIQUI TAPIA, PATON BAUZA MARTINO Y LA REPUTISIMA MADRE QUE ME REMIL PARIO— cris (@Crisenberg) 21 de junio de 2018
Andate Sampaoli, que dirija el utilero, me da todo igual.— Pablo Molinari (@PabloMolinari) 21 de junio de 2018
SAMPAOLI HACE ALGO HIJO DE PUTA, METE A MARADONA, BAJALO DE LA TRIBUNA TODO GORDO Y FALOPERO O ALGO LA PUTA MADRE HIJO DE RE MIL PUTA HACETE UN ENEMA DE DULCE DE LECHE Y CAGÁ CUBANITOS FORRO HIJO DE UNA CARRETILLADA DE PUTAS CON SIDA— GANEN ARG🇦🇷 (@ARGisabella) 21 de junio de 2018
Sampaoli: COMO NO TE MATAS HIJO DE PUTA? A ESTE SORETE HIJO DE 77 TRILLONES DE GALAXIAS ATESTADAS DE PUTAS HAY Q AGARRARLO, METERLE UN ALAMBRE DE PUAS OXIDADO POR EL OJETE Y SACARSELO POR LA CHOTA, Y DESPUES COLGARLO EN EL OBELISCO A LA VISTA DE TODOS Y Q UN CROATA LE MEE LA CARA— GANEN ARG🇦🇷 (@ARGisabella) 21 de junio de 2018