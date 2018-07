Sergio Ramos: "Es durísimo, el equipo hizo todo lo posible"

El capitán de la selección española, Sergio Ramos, no pudo ocultar su decepción por la eliminación ante Rusia en la tanda de penaltis y aseguró que fue un golpe "durísimo".

"Esto es durísimo, siempre que te eliminan de un Mundial es doloroso. El equipo hizo todo lo posible, teníamos ganas de reivindicarnos como selección y no ha podido ser", señaló Ramos, muy emocionado.

El defensa del Real Madrid insistió en que España "no pudo hacer más" de lo que hizo sobre el terreno de juego para superar los octavos de final. "Creo que no se puede hacer más. El equipo se ha dejado el alma, ha puesto orgullo, ha puesto huevos dentro del campo, sentimiento, más no se puede exigirnos. Nos han llevado a los penaltis, que era la única manera de crearnos algo de peligro, y los penaltis, al fin y al cabo, son una lotería y nos ha tocado perder", añadió Ramos.

El capitán de la selección española se mostró convencido de que esta generación de jugadores tendrá más oportunidades de éxito. "Creo que hay equipo para seguir soñando, a pesar de todas las críticas, de las dudas que hemos generado en la fase de grupos. Hemos vuelto a reivindicarnos como equipo", destacó.

"Ojalá que podamos volver a disputar grandes campeonatos, Eurocopas y Mundiales, y que esta generación, a pesar de que hay jugadores que vuelven y otros que se van, siempre lo hagan con este orgullo de representar este escudo, que yo creo que lo hemos hecho con muchas ganas", concluyó Ramos.