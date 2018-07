El palo de Griezmann a Courtois en rueda de prensa: "Ha jugado en el Atlético de Madrid, juega en el Chelsea, creo que juega como el Barça"

QUIERE EL MUNDIAL: EL BALÓN DE ORO NO LE IMPORTA

Antoine Griezmann, uno de los líderes de la selección francesa, habló en rueda de prensa sobre la final del Mundial. El jugador del Atlético de Madrid se mostró motivado y con ganas de conseguir el título. Además, aseguró que le dan igual las críticas al juego de su selección: "No nos importa cómo ganamos y no me importa el juego que hemos hecho. Quiero mi estrella, eso es todo", afirmó el galo.