Odriozola: "Me veo capacitado para ser titular"

El lateral derecho de la Real Sociedad Alvaro Odriozola aseguró que es el "más feliz" de ver a Dani Carvajal concentrado con la selección española pese a su lesión, añadiendo que se ve "capacitado para ser titular" en el próximo Mundial de Rusia donde España es una de las favoritas, aunque "eso no sirve de nada".

"Me veo capacitado para ser titular, para eso estoy trabajando. Que Carvajal siga aquí es una buena noticia, yo soy el más feliz de que esté aquí porque nos puede aportar. No sabemos la duración de su lesión, pero por supuesto me veo capacitado para suplirle y lo voy a demostrar", resaltó Odriozola en rueda de prensa.

El lateral derecho mantuvo una conversación con el seleccionador, Julen Lopetegui, en una de las sesiones de entrenamiento, aunque fue "sobre cuestiones tácticas". Además de en 'La Roja', ambos laterales podrían ser también compañeros en el Real Madrid, dado el interés del club blanco para este mercado de fichajes, aunque el jugador se limitó a comentar que su "futuro es la selección española".

Por otro lado, el futbolista de la Real consideró a España favorita, aunque "eso no sirve de nada", consciente de que la 'Roja' debe demostrarlo sobre el terreno de juego en un campeonato donde "todo el mundo sabe de la dificultad".

"Bendita locura"

"Es una oportunidad única. En este tipo de campeonatos no lo ganan los jugadores, sino el equipo, y Julen está consiguiendo que seamos una piña. Claro que tenemos que estar ilusionados, pero sobre todo responsabilizados", comentó.

Para conseguir el objetivo, Odriozola resaltó los principales peligros en este Mundial. "Brasil tiene un auténtico equipazo, Alemania siempre está ahí, incluso Argentina que, aunque en el último amistoso no dio buena imagen, con su mentalidad siempre lo va a pelear", explicó.

"Francia últimamente está sacando jugadores muy buenos pero habrá que ver el nivel que dan. En un Mundial siempre hay sorpresas. Nosotros debemos centrarnos en el rival que toque porque todos van a ser muy potentes", continuó.

Este interés responde a la gran temporada del jugador del equipo donostiarra, que pasó de jugar en Segunda B a formar parte de una convocatoria mundialista en tan sólo año y medio.

El "carácter" de Diego Costa

"Ha sido una locura, pero yo lo llamo bendita locura. Se digiere con la cabeza bien amueblada y gracias a un entorno privilegiado con familia y amigos", explicó. Odriozola recibió la llamada de Julen Lopetegui con su familia, quienes vivieron un momento de "felicidad inmensa".

Esta oportunidad, según el lateral derecho, pudo deberse a que los estilos de su club y de la selección "son muy similares". "Generalmente, en la Real los extremos suelen meterse hacia dentro y los laterales tenemos un largo recorrido, algo que en la selección es parecido. Ha sido un factor que me ha venido muy bien para estar finalmente aquí", confesó.

A su llegada, el futbolista de San Sebastián se sorprendió ante una "acogida magnífica" que demuestra nuevamente que 'La Roja' es un "grupo bueno y especial". "Hay buen 'feeling' y pone en valor que cuando hay un equipo siempre hay más opciones de llevarse la copa", advirtió.

Finalmente, Odriozola habló sobre su compañero Diego Costa, jugador que se ganó en media temporada con el Atlético de Madrid un hueco para este Mundial. El lateral 'txuri urdin' destacó su "carácter", así como las "armas completamente respetables" que utiliza el hispano-brasileño y que le permitirán al equipo "disfrutar de él".