Messi: "Vamos a pelear de igual a igual con cualquier selección por mucho que no seamos favoritos"

CREE QUE LLEGAN BIEN PREPARADOS

Leo Messi admite que la selección de Argentina no es favorita para el Mundial de Rusia, pero eso no les va a impedir pelear "de igual a igual" ante cualquier equipo. "Vamos con mucha ilusión y bien preparados. Tenemos grandísimos jugadores y vamos a pelear de igual a igual pese a no ser favoritos".