Leo Messi: "El otro día un amigo me decía 'si te hubieses quedado con España ya serías campeón del mundo'"

El delantero del Barcelona Leo Messi aseguró que "en ningún momento" se le pasó por la cabeza jugar con la selección española, a pesar de haber sido tentado en alguna ocasión, y afirmó que ser campeón en el Mundial de Rusia con Argentina, su país natal, "sería algo único".

"El otro día hablaba con un amigo y me decía... 'mira, si te hubieses quedado con España ya eras campeón del mundo...'", expresó entre risas el capitán de la Albiceleste, que cuenta con la nacionalidad española desde 2005, en una entrevista con el Canal 13 argentino.

Según relató, cuando tenía "15 o 16 años", y "medio en broma, medio en serio", el técnico de la selección española sub-17 le ofreció sumarse al equipo.

"Pero en ningún momento se me pasó por la cabeza la duda", agregó Messi, convencido de que, en el caso de haber jugado con España en 2010 y haber ganado con esa selección el Mundial de Sudáfrica, "no hubiese sido lo mismo" que hacerlo con el conjunto del país en el que nació.

En plena adolescencia, Messi dejó su Rosario natal para iniciarse en las categorías inferiores del Barcelona, en el que le facilitaron un tratamiento de crecimiento hormonal y ha cosechado innumerables éxitos como futbolista.

Es por eso que se mostró seguro de que, si su futuro pasa por continuar jugando en Europa, no será en otro equipo que en el que ha transcurrido toda su carrera. "Cada vez tengo más claro que en Europa va a ser mi único lugar.

Después siempre dije que tengo ganas de poder jugar algún día en el fútbol argentino, que no sé si se dará o no... pero lo tengo en mente", subrayó.

Antes de asentarse en España, Messi llegó a formarse en la escuela del Newell's Old Boys de Rosario, el equipo en el que le gustaría jugar si vuelve a vivir en Argentina.

"Me gustaría poder vivir eso aunque sea seis meses o unos partidos... Pero no sé, viste.. uno nunca sabe lo que va a pasar", agregó, para recordar que de pequeño iba al estadio de ese club con su padre y ya soñaba con jugar ahí. "Después, por circunstancias de la vida, me fui totalmente para otro lado, pero me quedó la espinita de poder jugar en la cancha de Newell's", reconoció.

En otro pasaje de la larga entrevista, el delantero, que llegó la pasada semana a Buenos Aires para entrenarse junto a sus compañeros de la Albiceleste de cara al Mundial de Rusia, afirmó que está en un momento "feliz".

"Feliz del año que tuvimos, en lo familiar, en lo personal.. contento de estar acá en Argentina, estar acá con la selección", señaló. "Por ahora quiero que pase despacio. Tenemos tiempo para trabajar y lo necesitamos. Cuanto más despacito vaya mejor... así vamos agarrando mas tiempo y conocimiento", agregó. "Ser campeón con Argentina sería algo único", concluyó.

"Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar"

El delantero argentino confesó que no se ve jugando en otro equipo de Europa que no sea el Barcelona, aunque no descarta regresar algún día al fútbol argentino para disputar al menos media temporada con Newell's Old Boys.

"Cada vez tengo más claro que en Europa, Barcelona va a ser mi único lugar. Siempre dije que tengo ganas de jugar algún día en el fútbol argentino. No sé si se dará, pero lo tengo en mente. Sería Newell's, nada más. Me gustaría vivir eso al menos seis meses, pero uno nunca sabe lo que va a pasar", manifestó.

El crack azulgrana también se refirió al adiós de su compañero Andrés Iniesta, que deja el Barça para vivir una última aventura en el Vissel Kobe japonés.

"No solo lo voy a extrañar yo, lo va a extrañar el mundo del fútbol. Si bien va a seguir jugando, el verlo día a día, entrenar con él, jugar con él, la verdad que va a haber un vacío grande. Va a ser difícil de reemplazar", resumió sobre la marcha del ya excapitán del Barcelona.