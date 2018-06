La tensa respuesta de Agüero al ser preguntado por las palabras de Sampaoli: "Que diga lo que quiera"

¿DIVORCIO ENTRE PLANTILLA Y TÉCNICO?

Sampaoli dijo tras la derrota ante Croacia que el proyecto de Argentina "no prosperó" y dio a entender que los jugadores no se han llegado a adaptar. Al ser preguntado por estas declaraciones, la reacción de Agüero y so posterior respuesta lo dicen todo. Además, según cuenta la prensa argentina, los jugadores han pedido que Sampaoli no dirija el tercer partido de la fase de grupos ante Nigeria.