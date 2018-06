El delantero del Atlético de Madrid Antoine Griezmann ha calificado de "increíble" el proyecto del conjunto rojiblanco para la próxima temporada, sobre todo tras conocer "las ideas" que tenía para el equipo el consejero delegado del club, Miguel Angel Gil Marín, lo que le ha llevado a renovar su contrato hasta 2023.

"Desde que llegué, el club ha crecido muchísimo. Hemos estrenado un estadio espectacular, impresionante, que nos ha permitido seguir creciendo. Me encanta el proyecto que estamos construyendo, con grandes jugadores. Agradezco el gran esfuerzo que está haciendo el club. Miguel Angel Gil me contó sus ideas para la próxima temporada y me ilusioné muchísimo. El proyecto es increíble", señaló en declaraciones facilitadas por el club.

"Una familia"

Este lunes, Gil Marín y el ariete francés sellaron el acuerdo de renovación del galo hasta 2023 en la concentración de su selección durante el Mundial de Rusia. "Me siento muy feliz por seguir aquí. Estoy convencido de que juntos lograremos grandes cosas. En esta última temporada conseguí mi primer título europeo con el club, que era algo que perseguía con muchas ganas y ahora sólo deseo seguir compitiendo en busca de más éxitos", subrayó.

Además, el de Macon quiso agradecer "el apoyo" que ha recibido de compañeros y cuerpo técnico. "Somos una familia y eso se ve en el terreno de juego, todos peleamos juntos por el mismo objetivo. Siempre me he sentido muy querido por todos, eso es muy importante para mí. Somos un grupo muy unido", afirmó.

Un mensaje a los atléticos

Por otra parte, se mostró comprensivo con el sentir de parte de la afición rojiblanca. "Entiendo que algunos aficionados hayan podido ponerse nerviosos ante la incertidumbre, es lógico. Pero sólo puedo tener palabras de agradecimiento hacia nuestros seguidores, siempre me apoyan y yo trato de devolverles esas muestras de cariño dándolo todo sobre el terreno de juego. No hay nada que me emocione más que cuando les escucho cantar mi canción en el Wanda Metropolitano, es increíble", declaró.

Por último, Griezmann se acordó de su familia. "El apoyo de mi familia ha sido importantísimo, tengo que agradecerles que siempre estén a mi lado, apoyándome en los buenos y en los malos momentos. Y por supuesto a mi pequeña colchonera, la seguidora número 1 de su papá. Atlético, familia, Mia: ¡Os quiero!", concluyó.