Carvajal: "Lopetegui me llamó en el descanso de la final de Kiev y me tranquilizó diciéndome que esperáramos a las pruebas"

El cese de Lopetegui como seleccionador: "Ha sido una sensación un tanto extraña, nuestro presidente decidió tomar la decisión de cesar a Julen. Nosotros podemos opinar una cosa u otra pero lo que tenemos que hacer es estar unidos y tengamos el Seleccionador que tengamos, estar todos a una y luchar por este Mundial".

Julen, el mejor entrenador que ha tenido: "Dije que Lopetegui había sido mi mejor entrenador porque comparto la idea del fútbol con Julen y me parece que lo que él imprime al grupo y a cada jugador de sacar el máximo rendimiento de cada uno lo pueden hacer muy pocos y por eso es el mejor".

Cómo se enteran del fichaje de Lopetegui: "Yo me enteré cuando nos lo dijo Julen en el vestuario, el día antes Sergio me dijo que estaba sonando y que había posibilidades. Luego el míster nos lo comunicó y nos dijo que quería cerrar eso y centrarse en el Mundial. Le di la enhorabuena y deseando empezar a trabajar con él. En esa reunión cuando nos comunica Julen que ha fichado por el Real Madrid, Jordi Alba dijo "te va a tocar sufrirnos" o algo así pero de buen rollo. Nadie se escandalizó, todo el resto del grupo se rió".

Lesión en la final de kiev ante el Liverpool: "El día de la final de la Champions tenía sentimientos raros. Había un alto porcentaje de poder perderme el Mundial. Intenté disfrutar lo máximo posible y esperar a las pruebas para ver qué pasaba. El momento en el que sufro la pequeña rotura durante la final no fue duro pero me derrumbé porque 3 semanas antes había tenido otra lesión y solo había jugado 2 partidos. Había trabajado muy duro para llegar a la final y estar al máximo nivel. Los doctores me decían que estuviera tranquilo que seguro que iba a ser menos. Entré al vestuario y estuve todo el descanso llorando. La celebración fue un poco rara por todo pero lo importante es que conseguimos ganar la décimo tercera. Todo el madridismo la disfrutó. Decidí no ir a la celebración en Cibeles porque eran muchas horas de pie y sólo fui al Bernabéu para salir al césped con la afición".

La llamada de Lopetegui en la final: "Lopetegui me llamó en el descanso de la final de la Champions, en Kiev. Me llamó para preguntarme por mis sensaciones y me dijo que estuviera tranquilo que descansase y que esperaríamos a las pruebas. Pasé la peor resonancia de mi vida, estaba hasta con taquicardias dentro de la máquina. Cuando salieron los resultados vimos que era una cosa de 2-3 semanas y me llamó Julen y me dijo que contaba conmigo. Después de hablar con Julen no pegué saltos porque no podía. Era un día a mediodía y Lopetegui me dijo que si no era el primer partido estaría en el segundo. Ese mismo día por la tarde me fui a la Federación para ponerme manos a la obra".