Deschamps: "De Griezmann me quedo con su fidelidad al Atlético"

El francés Didier Deschamps, seleccionador nacional de Francia, ha celebrado la decisión de Antoine Griezmann de continuar en el Atlético de Madrid y ha asegurado que es "una gran noticia para el club y para la selección".

Griezmann reveló en un documental emitido por televisión que había rechazado la oferta del Barcelona y que seguirá vistiendo los colores del equipo madrileño, club con el que tiene contrato hasta 2022. "Hay dos cosas de la decisión de Antoine con las que me quedo: su fidelidad con el Atlético de Madrid y que ahora tenga el espíritu libre antes de la Copa del Mundo. Y eso muy positivo para nosotros", contestó Deschamps.

El '7' de los 'Bleus' y del Atlético desveló a través de un documental de más de una hora de duración que tuvo dudas desde el pasado mes de abril, pero que finalmente había decidido continuar en el equipo rojiblanco.

Preguntado en la sala de prensa del Kazán Arena sobre el programa, Deschamps aseguró que no tenía constancia de que Griezmann fuera a revelar su elección así. "No sabía nada del programa de televisión. Si les digo la verdad -indicó a los periodistas-, tengo ya muchas cosas de las que ocuparme estos días".

Además, el seleccionador no quiso entrar a valorar la forma en la que Antoine dio a conocer su futuro e hizo hincapié en que es "una gran noticia para su club y para Francia". "Hablo del fondo, no de la forma. Mucha gente le da mucha importancia a eso, pero, como he dicho antes, me quedo con que es una gran noticia para su club, por la fidelidad mostrada, y para nosotros, ya que llega libre de preocupaciones al Mundial", comentó Deschamps.