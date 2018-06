Capello: "Hubo arrogancia del Real Madrid al negociar con Lopetegui, pero ya sabemos cómo es Florentino Pérez"

El técnico italiano Fabio Capello consideró este lunes que España "se equivocó" al destituir al seleccionador Julen Lopetegui, después de que este formalizara su acuerdo con el Real Madrid dos días antes del comienzo del Mundial de Rusia.

Capello, que entrenó al Madrid entre 1996-97 y 2006/2007, opinó además que el club blanco tuvo "arrogancia" al negociar con Lopetegui sin informar previamente a la Federación Española de Fútbol (RFEF), en una entrevista con la emisora "Rai Radio".

"Yo animo a Fernando Hierro, que ha sido mi jugador, pero creo que España se equivocó al destituir a Lopetegui, no se hace así", afirmó Capello, que cumple este jueves 72 años. "Hubo arrogancia por parte del Real Madrid al negociar con el técnico (Lopetegui) sin avisar a la selección, pero sabemos cómo es (el presidente del club blanco) Florentino Perez, pero la Federación se equivocó al destituir al entrenador", agregó.

Elogios a Cristiano

Al analizar los primeros partidos que han sido disputados en el Mundial de Rusia, el entrenador italiano sostuvo que el nivel "no es altísimo" y que las selecciones están más centradas en un juego conservador antes que en las tácticas ofensivas. Sin embargo, elogió el gran arranque protagonizado por el portugués Cristiano Ronaldo, que debutó con un triplete en el empate 3-3 logrado contra España en el primer partido de grupo B.

"Ha llegado a esta competición físicamente en gran condición. El primer penalti (a favor de Portugal) se originó en un regate suyo a una velocidad que ya no se veía últimamente", consideró. Por otro lado, señaló que el argentino Lionel Messi, que falló una pena máxima en el empate 1-1 contra Islandia, pagó la falta de brillantez del resto de sus compañeros.

"Después de fallar el penalti, el juego de Argentina empeoró y Messi no pudo hacer lo que hace normalmente en el Barcelona. Esta Argentina no tiene el centro del campo del Barcelona, son demasiado lentos, previsibles", opinó.

Espera al mejor Messi

"El error ha sido buscar excesivamente a Messi para que marcara tras fallar el penalti. Messi no me pareció en gran forma, pero esperemos, esto acaba de empezar", añadió. Sobre el brasileño Neymar, que tampoco tuvo un buen partido en el empate 1-1 contra Suiza, Capello aseguró que el delantero del París Saint Germain todavía necesita recuperar ritmo tras la grave lesión de tobillo sufrida en febrero.

"Siempre tiene cambio de ritmo, pero se nota que le falta brillantez y me parece preocupado por su tobillo. Brasil saltó al campo muy tranquilo, infravalorando al rival, pensaba ganar y no presionó", explicó. Para el italiano, todavía es pronto para comparar a Neymar con su compatriota Edson Arantes do Nascimento "Pelé" o con el argentino Diego Armando Maradona.

"Pelé, Maradona y también Messi son de otro planeta. Pelé era el hombre que lideraba al equipo, inventaba goles y daba asistencias, es algo completamente distinto", valoró.