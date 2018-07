Baptista: "Neymar a veces se excede un poco, pero recibe muchas patadas"

EL 10 DE BRASIL, EN BOCA DE TODOS TRAS RUSIA 2018

La actuación de Neymar en Brasil no ha pasado desapercibida. No por sus goles o por su juego, sino por el a veces exceso de sobreactuación cuando recibe una entrada. Julio Baptista, ex de la 'verdeamarelha', recuerda que Ney "recibe muchas patadas".