El Argentina - Islandia tuvo un 99,6% de audiencia en Islandia

El histórico debut de la selección islandesa en un Mundial de fútbol, con empate (1-1) ante el combinado de Argentina en el estadio Spartak de Moscú, tuvo una audiencia del 99,6 por ciento, informó la federación islandesa.

En su perfil de Twitter, la federación islandesa de fútbol explicó que el 99,6% de las personas que estaban viendo la televisión en el país vikingo a la hora del partido estaban siguiendo el estreno de la selección en el Mundial de Rusia 2018.

