Valentino Rossi: "Tengo miedo de estar en pista con Marc Márquez"

Más que nunca arde el fuego en la relación que mantienen Márquez y Rossi. Tras el incidente de Malasia, ahora ha sido Marc el que ha tirado a Valentino de la moto. Ha sido en Argentina, y el italiano ha cargado duramente contra el de Honda.

"Es una situación muy peligrosa. Márquez nunca tiene respeto por su adversario y ha sido un peligro para varios pilotos. Te busca y sabe que si te da en la pierna te caes tú. Él corre así. Si vemos las dos carreras de este año así ha sido", dice Rossi.

Pide una sanción

Valentino va más allá: "Tenía que estar fuera de carrera porque no puedes salir. Luego el 'ride through'. Ha salido como un loco y ha ido a por varios pilotos. A mí me tiró al suelo, y luego fue a por Viñales. Tengo miedo de estar en pista con Márquez. Hace lo que le da la gana con todo el mundo. Él viene a por mí. No me trata como al resto".

Rossi reclama más sanción para Márquez: "No puede ser que golpeé a seis pilotos en un fin de semana".