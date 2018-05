Valentino Rossi pone fecha a su retirada del Mundial de MotoGP

Valentino Rossi, que está vinculado a Yamaha hasta 2020, reconoció, en una entrevista con la televisión británica 'BT', la dificultad que le supuso tomar la decisión de renovar con su actual equipo. "No fue una decisión fácil. Fue más difícil que otras veces porque, quizá, era el último contrato y después de este no habrá otro. Sé que es difícil lograr el décimo título, pero decidí intentarlo. Hay que afrontar desafíos difíciles y depende mucho del estado de la moto. Lo que me gusta es la sensación que tengo cuando llega el fin de semana de carrera, cuando gano o cuando consigo subir al podio" reconoció el piloto italiano.

El heptacampeón del mundo de Moto GP cree que su éxito se debe a su fuerza de voluntad y a su continuo trabajo. "Lo más importante para mí es no haberlo dejado nunca. Creo que para mí todo habría sido más difícil si me hubiera parado. Si sigo trabajando duro, mantengo mi ritmo".

Preguntado por Marc Márquez, Valentino asegura que "no ha habido ningún mensaje. En Austin ya hablamos un poco. Yo le dije lo que pensaba de él y él, también".

A sus 39 años, y con nueve títulos de campeón del mundo, uno en 125 cc, otro en 250 cc y siete en Moto GP, parece que el mítico piloto italiano ya anuncia su retirada del Mundial en 2020, fecha en la que tendrá 41 años.