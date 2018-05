Dovizioso descarta a Lorenzo como compañero: "Las posibilidades más altas las tienen Miller o Petrucci"

"No soy un piloto que ponga vetos a pilotos, no es mi estilo, no me gusta, pero es lógico que diga lo que piense, y es justo que se lo haga ver a Ducati, aunque la decisión es de Ducati", recalcó. En cualquier caso Andrea Dovizioso dijo no tener "ningún problema con Jorge, y si Lorenzo llega a un acuerdo con Ducati, no tengo problemas".

"Jorge estaba acostumbrado a llevar sólo un tipo de moto. Se ha creado ideas muy claras sobre cómo hay que pilotar y cómo trabajar, pero Ducati es distinto" afirmó el piloto italiano.