Las animadoras españolas se negarían a cumplir las normas de la NFL: "Me sentiría humillada, es machista"

NO DAN CRÉDITO

Las 'cheerleaders' españolas alucinan con las prohibiciones machistas de los New Orleans Saints a sus animadoras. "Lo veo de la época de la inquisición", dice la coordinadora de cheerleaders en Canarias. Por suerte, ellas no tienen que aguantar este tipo de reglas en España: no coincidir en un restaurante, no seguir a los jugadores en redes sociales... e incluso no mirarles a los ojos.