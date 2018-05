Zidane: "La sanción de la FIFA es absurda e injusta"

Voy a intentar que Cristiano esté con nosotros todos los días y esté listo para jugar

En este sentido, el técnico francés aseguró que no comprende cómo a sus propios hijos no se les permite jugar. "No entiendo nada. El club intenta hacer lo mejor posible. En concreto, mis hijos han nacido y han vivido aquí, es absurdo que no puedan jugar al fútbol. Tenemos que esperar y espero que se resuelva pronto. Me molesta", indicó.

"Las cosas son absurdas y el club va a hacer todo lo posible por cambiarlo. Vamos a esperar porque es una sanción que acaba de salir. Espero que las cosas se solucionen rápido. Hablar no va a cambiar nada ahora", prosiguió.

Por último, el preparador madridista señaló que no tendrán problemas para resistir dos mercados de fichajes sin realizar incorporaciones. "No nos va a perjudicar. Estoy contento con la plantilla, es muy larga y tengo 24 jugadores a disposición. Estoy contento y si tenemos que estar dos o tres años así voy a hacerlo", concluyó.

El jueves, el Comité de Apelación de la FIFA decidía rechazar los recursos presentados por Atlético de Madrid y Real Madrid y confirmaba las sanciones para ambos clubes por irregularidades en la incorporación de futbolistas extranjeros menores, por lo que ninguno de los dos clubes podrá realizar fichajes en las dos próximas ventanas y ambos deberán responder a sendas multas económicas.

Según el organismo rector del fútbol mundial, ni rojiblancos ni madridistas podrán fichar en el mercado de invierno ni el de verano de 2017. Además, el Real Madrid ha sido multado con 360.000 francos suizos -más de 328.000 euros-, y tendrá 90 días para regularizar la situación de todos los jugadores implicados.

Cristiano y Benzema OK; James, Casemiro y Marcelo KO

El entrenador del Real Madrid, ha asegurado que La Liga es la competición más importante, ya que es la que se demuestra "día a día", por lo que esta temporada se centrarán en conseguirla, además de informar de que tanto el portugués Cristiano Ronaldo como el francés Karim Benzema dispondrán de minutos este sábado ante Osasuna en el Santiago Bernabéu.

"Sí, todo es importante. La Liga se demuestra día a día, es la competición más complicada. Son 38 partidos, cada fin de semana. El año pasado perdimos por un punto y este año es lo que queremos conseguir, vamos a intentar pelearla y conseguirla este año", señaló en rueda de prensa.

Por otra parte, el técnico galo explicó que Cristiano Ronaldo estará de vuelta ante los navarros. "Estoy contento de que esté con nosotros. Ha vuelto después de su lesión. Vamos a intentar que esté bien. Es el primer partido para él, tenemos que darle tiempo. Mañana va a estar y va a jugar", indicó.

"Voy a intentar que Cristiano esté con nosotros todos los días y esté listo para jugar. Es un jugador importante y lo quiero siempre conmigo", añadió.

También confirmó el regreso de su compatriota Karim Benzema."Mañana va a estar Karim con nosotros, se ha recuperado, pero la alineación la vais a ver mañana", dijo.

"No puedo asegurar que Karim no pueda recaer. Está muy bien, como nunca. No está notando lo que le estaba molestando hasta ahora. Si uno entra en la convocatoria es que está al cien por cien", manifestó. En este sentido, apuntó a que deben ser cautos con el francés.

"Ha jugado sólo una hora esta temporada, Es muy importante, pero lo más importante es que se encuentre bien y que su lesión se olvide de forma definitiva. La idea es que tenga algún minuto", aseveró.

En cambio, no estarán el colombiano James Rodríguez ni los brasileños Marcelo y Casemiro, que descansarán tras acudir a la cita con sus selecciones. "James está contento, igual que Casemiro y Marcelo. No van a venir con nosotros, han llegado un poco cansados, y con los siete partidos en 21 días que tenemos por delante hay que darles un poco de descanso", subrayó.

Tampoco estarán disponibles todavía Keylor Navas, Isco Alarcón y Fábio Coentrao. "Está bien y contento de volver con nosotros, es la gran noticia. Pero todavía no está para entrar en la convocatoria", apuntó sobre el guardameta costarricense.

"Isco está casi recuperado, no ha entrenado con el grupo pero está previsto que la próxima semana se incorpore. Con Fábio debemos tener un poco más de paciencia, él no la tiene", mantuvo.

El Bernabéu, un hervidero ante Osasuna

Por último, Zidane se mostró convencido de que el estadio les dará su apoyo. "El Bernabéu va a estar con nosotros. Tenemos que salir a tope y conseguir los tres puntos. Cuando escucho que vamos a tener un partido fácil no lo creo, el otro equipo va a intentar jugar y tenemos que estar listos. Me alegro de que después de diez días mis jugadores estén listos para jugar", concluyó