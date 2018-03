Zidane: "Neymar encajaría en todos los equipos porque es muy bueno"

La situación actual

"No pienso en si podemos ganar la Champions este año. Solamente me fijo en el partido de mañana"

"La temporada en Liga ha tenido altibajos, pero no vamos a bajar los brazos"

"No hubiese firmado en verano nuestra situación actual. Siempre quiero ganar todo y quiero más".

Sobre Gareth Bale

"A Bale no le falta nada, está haciendo buenos partidos. Con Gareth no tengo nada, es un jugador fundamental para nosotros. Va a contar hasta el final de temporada, como todos los demás".

"Bale no es un problema, yo hablo con él. Él sabe dónde está y los demás también son importantes. Vosotros queréis buscar un problema, pero no lo hay. Gareth es importante, pero hay otros que también son".

Los '400 millones' por Neymar:

"No te voy a hablar de un jugador que no es mío. Cuando el Madrid me compró ya me parecía una locura de dinero".

"Neymar encajaría en todos los clubes porque es muy bueno. Como todos los jugadores"

Defiende a Benzema

"No tengo que convencer a la gente, pero la gente que sabe de fútbol sabe que es muy bueno. Hay gente a la que le gusta Isco y gente a la que no. Karim lo ha demostrado estos nueve años y a mí este jugador me gusta mucho. Sus datos hablan por sí mismos y es el 9 del Madrid; le pedimos más porque no ha marcado mucho últimamente. Yo defiendo a todos mis jugadores"

"Me hubiera gustado que Benzema marcara sus ocasiones en París, pero me quedo con su trabajo"

"A quien le gusta el fútbol, le gusta Benzema"

¿Convence a los críticos?

"No estoy para convencer a nadie. Cuando siga ganando todo el mundo podrá opinar sobre mí. No quiero cambiarlo. Para mí lo importante es estar aquí y seguir disfrutando del fútbol. A veces funciona y a veces, no. Es la vida. Ahora todo el mundo dice que soy el mejor entrenador y el mejor táctico, por encima de Emery. Eso es una tontería. Si pierdo contra el Eibar o contra otro, seré el peor del mundo"