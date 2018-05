Zidane, sobre el cántico de Juanfran: "Es una broma, a mí me cae bien"

El técnico Zinedine Zidane se sumó a la felicitación del presidente del Real Madrid Florentino Pérez a Luis Rubiales, nuevo presidente de la Federación Española de Fútbol tras su triunfo en las elecciones celebradas el jueves. "Hay que felicitar al nuevo presidente Luis Rubiales y darle la bienvenida. Que trabaje, es lo que ha dicho, que quiere trabajar bien, como también ha dicho nuestro presidente y le felicito", señaló Zidane.

El técnico blanco se mostró satisfecho por tener a toda la plantilla disponible de cara a la final de Champions en Kiev: "Muy contento de tener a todos, se lo merecen, algunos han tenido problemas durante el año y saber que van a estar todos listos para el partido de mañana y la final... se lo merecen. La pena es que cuando tienen a 24 algunos se van a quedar fuera. A mí me gusta lo que han hecho esta semana, incluso cuando saben que no van a estar convocados".

Zidane fue preguntado por aquellos jugadores que han tenido menos minutos esta temporada. El francés no considera que haya sido un año perdido para ellos, sino todo lo contrario. "Es mentira, todo lo contrario. Un año aquí son diez fuera, jugando menos, entrenando con los que entrenan no es un año perdido. Han mejorado muchísimo, han tenido minutos, cada jugador espera jugar más. Pero es un año muy positivo, son muy jóvenes y para el próximo año veremos lo que tienen que hacer. El próximo año tienen que jugar 20 o 25 partidos, veremos lo que tiene que hacer".

Fue una de las anécdotas de la celebración del Atlético de Madrid, cuando Juanfran entonó el cántico "que se enteren los vikingos quién manda en la capital", en referencia al Real Madrid. Zidane lo acogió con humor y dejó una felicitación al equipo vecino. "Dar primero la felicitación al Atleti por su logro, estoy contento por lo que han hecho, se lo merecen y ya está. Nosotros no mandamos, a mí Juanfran me cae bien, no le tengo que decir nada. Fue una broma", aseguró.

Preguntado por el estado de Carvajal y Cristiano, el técnico del Real Madrid aseguró que no piensa en lo negativo que pueda pasar, y que estarán en el último partido de Liga frente al Villarreal. "Si les vamos a ver, es importante que estén. No pienso en lo negativo, en una lesión... Es parte del fútbol, tenemos que jugar bien mañana y es para preparar la final. Entrenando bien, no remplaza un partido. La intensidad, el ritmo, la presión...."

El francés no quiso pronunciarse sobre la posible llegada de Neymar al Real Madrid: "No voy a hablar más de un jugador que no es mío. Nos quedan diez días, el partido de mañana, la final... luego hablaremos".