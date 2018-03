Xabi Alonso: "No estoy preocupado porque tengo la convicción de que todo lo he hecho bien"

Xabi Alonso, exjugador internacional español, aseguró que no está preocupado pese a que la Fiscalía de Madrid ha pedido cinco años de prisión para él por, presuntamente, defraudar dos millones de euros durante los ejercicios fiscales de 2010, 2011 y 2012.

"No estoy preocupado porque tengo la seguridad y la convicción de que todo lo he hecho bien. Lo he ido demostrando paso a paso, he colaborado, no he ocultado nada. Eso es lo que me da la tranquilidad", comentó.

"No me preocupa porque sé que acabará bien", declaró también ante los medios de comunicación en la previa de la 'V Edición de la Cena Pirata' que tuvo lugar en el Casino de Madrid y que organiza el futbolista Esteban Granero.

Allí habló además de la posible llegada del delantero Robert Lewandowski al Real Madrid: "Es uno de los mejores 'nueves' que hay en el mundo y encajaría en cualquier equipo. Luego ya no sé que pasará".

Asimismo, valoró la situación actual del conjunto blanco: "Lo veo favorito para la 'Champions League' porque veo que han recuperado el nivel en esta competición que a ellos les gusta obtener a estas alturas. Contra la Juventus es una gran eliminatoria, pero les veo muy fuertes".

A la hora de compararlo con el Manchester City que entrena Pep Guardiola, otro de los candidatos al título, apuntó: "El Real Madrid es más favorito porque aunque el City es un grandísimo equipo y está jugando muy bien, todavía no han ganado títulos. Eso es algo muy importante".

También se refirió a la continuidad de Zinedine Zidane como técnico madridista: "Él es quien puede decidir. Con el crédito que tiene y con lo que ha conseguido, va a tener ese derecho. Sea lo que sea habrá que respetarlo porque se lo merece"