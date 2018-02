Valverde: "¿Suárez? Lo da todo en el campo, es un forcejeo más de los muchos que suceden"

La semifinal ante el Valencia

"El Valencia es un rival muy duro que está haciendo un gran temporada. Va a ser una eliminatoria abierta y bonita".

Coutinho y su posición

"En el Liverpool jugaba en la izquierda, en Brasil en la derecha, puede jugar de interior, es muy versátil que puede jugar en diferentes posiciones".

Un mes cargado

"Este mes está siendo complicado para todos porque los partidos vienen muy seguidos. También nosotros hemos tenido problemas con las bajas. Es lo normal".

La salida de Deulofeu

"Deulofeu tenía muchas ganas cuando llegó, ha tenido opciones para poder demostrar pero hablé con él y le dije que lo mejor era buscar una salida para que tuviera minutos".

La apertura de expediente a Piqué

"No tengo conocimiento sobre este tema. Es la primera noticia que tengo. No me voy a pronunciar".

El papel de Aleix Vidal

"Se ha especulado mucho sobre Aleix pero el hecho de que se quede es bueno porque es un jugador que creemos que nos puede ayudar".

La polémica con Suárez

"Luis Suárez da todo en el campo, de la misma manera en la que él aprieta a los adversarios, los adversarios le aprietan a él; es un forcejeo más de los muchos que suceden en el campo".

La baja afluencia de público

"Esperamos que ante el Valencia sea así, esperemos que el público se vea animado a venir a apoyarnos".

Recuperando jugadores

"Tengo la sensación de que Busquets va a estar recuperado para el partido ante el Valencia. Que llegue André Gomes será más complicado"

¿Miedo al ambiente en el derbi?

"Pienso en el ambiente, no tengo ni dejo de tener miedo por el siguiente partido".