Valverde, sobre la sanción a Sergi Roberto: "Sabemos que tenemos razón. Corregirán su error, digo yo"

El entrenador del FC Barcelona, Ernesto Valverde, ha comentado que la sanción de 4 partidos a su jugador Sergi Roberto por su expulsión ante el Real Madrid por una acción sobre Marcelo le parece "excesiva" y, tras compararlo con el caso de Damián del Getafe, ha augurado que Apelación corrija "el error" del Comité de Competición.

"Si tenemos ese antecedente sabemos que tenemos razón. Al conocer la sanción me he quedado sorprendido, pero cuando he visto el acta anterior (la del Getafe-Girona y expulsión de Damián) digo 'pues ya está, muy bien'. Si antes ha pasado esto con las mismas palabras, corregirán su error, digo yo", comentó en rueda de prensa.

Además, cree que la sanción de 4 partidos al de Reus le parece "excesiva". "Y con esos datos que me das, más. He visto la jugada y Marcelo le carga cuando no tiene opción de jugar el balón y es verdad que Sergi se revuelve, pero no esperábamos esa sanción", reconoció.

La polémica surge de que el colegiado Hernández Hernández señaló en el acta arbitral que Sergi Roberto fue expulsado por "golpear a un adversario con su brazo, con el uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado".

Un escrito prácticamente igual al del partido entre el Getafe y el Girona, en el que el jugador azulón Damián Suárez fue expulsado y castigado con un único partido de sanción por Competición.

"Golpear a un adversario con el brazo en la cabeza con uso de fuerza excesiva, no estando el balón a distancia de ser jugado", escribió entonces el mismo colegiado canario.

Pero el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha sancionado a Sergi Roberto con cuatro partidos, por "golpear con su brazo con uso de fuerza excesiva" al jugador del Real Madrid Marcelo en el Clásico del pasado domingo en el Camp Nou (2-2).

Según el Comité, el jugador cometió una acción violenta ("con fuerza excesiva") y dolosa ("golpear a un adversario con el brazo") y cometida a distancia de donde se desarrollaba el juego ("no estando el balón a distancia de ser jugado"), por lo que claramente considera que el de Reus debe ser sancionado con esos 4 partidos más una multa de 3.500 euros -y otros 1.400 euros de multa al club-.