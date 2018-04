Valverde, sobre el adiós de Iniesta: "Es insustituible, lo que te da él no te lo da ningún otro"

Ernesto Valverde, técnico del Barcelona, preguntado sobre su continuidad el año próximo al frente del equipo ha recordado que tiene "contrato en vigor" y que su intención "desde luego" es continuar.

El técnico ha dicho que ante la primera opción para rubricar el título, el equipo tiene "el máximo" grado de ilusión posible en ello. "No nos vamos a engañar, cuando empezamos la Liga, todos estamos a la par y al final solo uno gana, el mejor y nosotros queremos ser los mejores. Tenemos varias opciones. Queremos intentar conseguir el título", ha dicho.

Preguntado sobre si pensaba a principios de curso que el Barcelona podía ganar la Liga con este margen, Valverde ha dicho que las valoraciones corresponden a cada uno. "Las últimas Ligas se han ganado con poco margen de puntos y ganar así nunca lo piensas. Crees que va a ser mas ajustado. Pero aún no está finiquitado", ha recordado.

Valverde ha admitido que para que el Barça no gane la Liga "muy mal se tiene que dar", pero ha insistido en que no está conseguido. "Lo normal aquí es pelear por la Liga y por todo. No soy el primer entrenador que puede lograr un doblete el primer año, pero los jugadores son extraordinarios y por eso se consigue lo que se consigue", ha admitido.

En cuanto al anuncio del Deportivo de que realizará el pasillo al Barça, como homenaje por el título de Copa, Valverde ha dicho que "se habla mucho de los pasillos" y ha recordado que ya ocurrió antes de la visita del Barça al Bernabeu.

"Es algo que lo decide el rival, es un homenaje de los jugadores de rival que se ha desvirtuado un poco cuando aparece la rivalidad y parece que se busca más que el contrario se humille y te aplauda. Con el Depor es más natural porque no hay esa rivalidad", ha recalcado.

En cuanto al anuncio de la marcha de Andrés Iniesta, Valverde ha reconocido que han hablado en varias ocasiones al respecto, pero no ha querido revelar el contenido de las conversaciones porque se trata de "cuestiones internas".

"Iniesta es un jugador insustituible, es difícil pensar que otro vaya a hacer algo parecido. Cuando se va un jugador de este nivel, obliga siempre a buscar diferentes equilibrios en el equipo. Lo que te da Iniesta no te lo da otro", ha dicho.

"¿Si he aprendido algo con Iniesta? Al final los entrenadores aprendemos de los jugadores, porque son ellos quienes lo condicionan todo, sobre todo si son tan buenos como Andrés. De jugadores así se aprende cada día", ha reconocido.

Valverde ha dicho que en este primer año como entrenador del Barça se ha puesto a prueba. "Cuando vienes a un club como este te pones a prueba. Cada día y cada fin de semana son un examen, es una experiencia extraordinaria y espero que lo siga siendo. Han habido situaciones difíciles, como la de Cataluña este año y estoy contento de cómo ha ido", ha insistido.