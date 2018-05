Valverde: "Acabar invictos sería histórico, es el aliciente que nos queda"

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, reconoció este sábado que su equipo se ha marcado como objetivo terminar la Liga invictos, algo que, según él, sería "histórico" e "increíble". "Acabar invicto, en principio nunca es un objetivo, pero tras ganar la Liga, hay que buscar alicientes a lo que nos queda y éste es un aliciente clarísimo", destacó Valverde en la previa del encuentro ante el Levante.

El preparador extremeño explicó que "durante la temporada siempre quieres llegar al final con todo ganado, todo hecho, y tienes una gran tensión" y que ahora "lo echas de menos", pero que el objetivo de acabar la Liga sin ceder una sola derrota impide que todavía no puede relajarse del todo. Por eso Valverde rehuyó la mayoría de las preguntas referidas a la próxima campaña.

"Pensáis mucho en el futuro y yo pienso en el partido que tengo mañana. Aun no se acabado la temporada", indicó. Y que es que al técnico del conjunto azulgrana le preocupa el Levante, que desde que Paco López se siente en el banquillo ha ganado siete de nueve partidos.

Buen momento del Levante

Viendo al Levante durante toda la temporada, siempre he pensado que tenia juego y equipo suficiente para estar más arriba de lo que indica en la clasificación. Ganar siete de los últimos nueve partidos me parece increíble y ahora están jugando muy sueltos y en un gran estado de confianza", advirtió.

Valverde no quiso desvelar si seguirá haciendo rotaciones, aunque adelantó que, tras descansar ante el Villarreal, Marc André ter Stegen volverá a defender la portería azulgrana. Quién seguramente también forme parte del once titular será Leo Messi, máximo goleador de la Liga con 34 tantos y que está a un paso de conquistar su quinta Bota de Oro. "¿Si lo veo obsesionado con conseguirlo? No. Simplemente es una consecuencia de su trabajo", opinó.

Sobre Iniesta

Preguntado por cómo suplirá la baja de Andrés Iniesta la próxima temporada, Valverde apuntó que su idea es "mirar" dentro de casa: "Tenemos a Coutinho, que puede ayudarnos en esa posición, y en el Barça B a Aleñá. Esta temporada también perdimos a un jugador muy importante (el brasileño Neymar da Silva), parecía un cataclismo, y nos tuvimos que amoldar a otra realidad. Lo de Andrés lo hemos sabido con tiempo".

Sobre el curso próximo, Valverde confirmó que Carles Aleñá subirá al primera equipo y que estarán pendiente de Oriol Busquets, cuya progresión se ha visto frenada tras sufrir una grave lesión de rodilla. "Para usar jugadores del filial es fundamental que la plantilla no sea muy larga. Entre 20 y 22 jugadores está bien para mí, porque yo suelo cerrar mucho a mi equipo, tirar de él y demostrarles a mis jugadores que confío en ellos", argumentó.

Por último, Ernesto Valverde explicó sus planes para el amistoso que el Barça disputará el próximo miércoles, en Sudáfrica, contra el Mamelodi Sundowns y que se enmarca en los actos del centenario de Nelson Mandela.

"Nos lo tomamos como un entreno extraño. Mi idea es llevar a dos equipos, cumplir con el compromiso que tiene el club y no correr riesgos", comentó Valverde, quien recordó que tres días después el equipo cierra la temporada en el Camp Nou ante la Real Sociedad y al día siguiente muchos de sus jugadores se irán a concentrarse con sus respectivas selecciones para disputar el Mundial.