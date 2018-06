Umtiti, con cláusula de 500 millones de euros: "No quería marcharme"

El defensa del Barcelona Samuel Umtiti aseguró que, pese a las ofertas que tenía sobre la mesa para dejar el club azulgrana, nunca se planteó jugar lejos del Camp Nou. Umtiti ha renovado su contrato con el equipo azulgrana para las próximas cinco temporadas. Su cláusula de rescisión pasa de los 60 millones a los 500 millones con el nuevo compromiso firmado.

"Nunca he pensado en dejar el Barça. Se han dicho muchas cosas, pero mi prioridad desde el primer día siempre fue renovar. Me siento muy feliz en la ciudad y en el equipo y tengo la confianza de todo el mundo. No iba a irme de aquí; esta es mi casa", afirmó Umtiti durante el acto de su renovación como jugador azulgrana hasta 2023.

Con un elegante traje marrón, el central francés compareció en la sala de prensa del Camp Nou, junto al presidente del club catalán, Josep Maria Bartomeu, quien se mostró exultante tras ampliarle el contrato. "Que Samuel continúe es una gran noticia para los barcelonistas. Sin Samu, este equipo ya no sería el mismo", declaró Bartomeu antes de anunciar que su cláusula de rescisión pasa de 60 a 500 millones de euros.

"A ningún club se le ocurrirá volver ya por aquí", apostilló tras hacer pública la cifra. Por su parte, Umtiti reconoció estar "más nervioso" que el día de su presentación hace dos años y bromeó sobre la petición de Bartomeu de retirarse prácticamente como azulgrana. "Quiero quedarme aquí quince años, pero luego hablamos del contrato", le contestó entre risas.

Pese a que el Barcelona ha hecho una esfuerzo para retener al jugador, el central de Yaoundé insistió en que las razones por las que ha renovado son puramente deportivas.

"Si yo me quedo en el Barcelona es porque es el mejor equipo del mundo, todos sabéis que es mi equipo desde pequeño. No estoy aquí por el dinero, sino por ganar títulos, que es lo mas importante en la carrera de un futbolista. Como ha hecho Andrés Iniesta, que para mi es un ejemplo, y que lo ha ganado todo", apuntó.

Indiscutible con Valverde, Umititi reconoció entenderse a la perfección, dentro y fuera del campo, con el otro central titular, Gerard Piqué: "Fue uno de los jugadores con lo que me entendí muy bien cuando llegué. A los dos nos gusta reír, y jugar cada día con él y con todos estos grandes jugadores me ha ayudado mucho a progresar en estos años".

Una vez renovado, la próxima temporada Samuel Umtiti confía en levantar la Liga de Campeones, un trofeo que aun no tiene en su palmarés. "La Champions es para mí la mejor competición. El año que viene vamos a trabajar mucho mas para ganarla", destacó.

Quién sabe si para lograrla contará con la ayuda de su compatriota Antoine Griezmann, el delantero del Atlético de Madrid al que pretende el Barça y con el que comparte vestuario en la selección francesa.

"Hablo mucho con Griezmann. De la comida, de la Playstation... pero no de este tema. Pero es un gran jugador, puede ayudar a todos los equipos del mundo y sería fantástico tenerlo aquí", comentó sobre el punta rojiblanco, de quien dijo que "se entiende muy bien" con Ousmane Dembélé en la selección 'bleu', por lo que los dos serían perfectamente compatibles vestidos de azulgrana.

Umtiti, quien reconoció estar "sorprendido" por la dimisión de Zinedine Zidane tras ganar su tercera Liga de Campeones con el Real Madrid, también valoró la posible llegada de otro compatriota suyo: el central del Sevilla Clément Lenglet. "Tendremos que hablar con los directivos para saber si puede venir, pero a mí me encanta como juega Lenglet", concluyó.