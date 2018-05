Tebas: "La conducta e Marcelino fue éticamente reprobable y la RFEF debe tomar cartas en el asunto"

"No tengo competencias para hacer nada en el caso de Marcelino. La Federación es la que tiene que tomar cartas en el asusto, pero por desgracia no tiene sanción para este caso. Hay otras ligas que protegen su competición y la obligación de un presidente es que todos los partidos se jueguen a la máxima intensidad. Hay que cambiar planteamientos como estos y habría que abrir un debate para sancionar este tema", aseguró Tebas en la sede de LaLiga.

"Lo que he dicho es que la conducta de Marcelino es una conducta éticamente reprobable y cuestionable. Sus temas personales no las conozco, pero tiene que haber una investigación sobre este tema y lo peor que le puede pasar a la competición deportiva es que pierda su integridad", añadió el presidente sobre la conducta de Marcelino en el partido de El Molinón durante la última jornada de la pasada temporada, en el encuentro entre el Sporting y el Villarreal.

El mensaje en redes sociales tras el partido

La mujer de Marcelino, tras esta última jornada, envió un mensaje a través de las redes sociales asegurando que se marchaban con "el trabajo hecho de Asturias", dejando al Sporting de Gijón en Primera División tras un partido que concluyó con un 2-0 a favor del equipo asturiano.

"Si eres entrenador profesional tienes que asumir esa situación; si no, te vas a tu casa. Él manifestó públicamente que no hizo el máximo esfuerzo para ganar ese partido y tendrá que pedir perdón si no lo ha hecho ya", condenó Tebas, recordando que el Villarreal sólo entrenó dos días antes de la última jornada de liga.

"Yo cuando firmo con los patrocinadores de La Liga vendo todos los partidos, ni más ni menos. Tiene que haber sanciones muy duras para los equipos que se dejan ganar en las últimas jornadas porque "ya tienen el trabajo hecho", sentenció el presidente en relación a los patrocinadores de la máxima competición española.