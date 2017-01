Tebas, sobre los árbitros: "No hay que hacer incendios donde no los hay"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, ha señalado este viernes sobre las quejas arbitrales que han expresado algunos jugadores en sus redes sociales que "no hay que hacer incendios donde no los hay", pero que, aunque "no dañan la imagen global" del fútbol español, habrá que corregirlas poco a poco.

"No hay que sacar estas quejas de lugar, son gente joven que escriben después de un partido cuando están calientes. No hagamos incendios donde no los hay", dijo Tebas durante la presentación de la fase final de LaLiga Global Network , que se celebrará este sábado en el Vicente Calderón.

Todos se quejan

Sin embargo, manifestó que, aunque esto "no daña la imagen global" del fútbol español, irán corrigiendo estas cuestiones poco a poco. "Hay quejas en todos lados", apuntó.

Muchos de los aficionados de la Real Sociedad están culpando a través de sus redes sociales al presidente de LaLiga de la derrota (0-1) que cosechó el equipo vasco este jueves ante el FC Barcelona en la Copa del Rey, pero el dirigente afirmó que es algo que ya ni le asombra. "No me siento culpable. Sólo me faltaba que me culpasen de las derrotas", recalcó.

¿Mensaje a Piqué?

Por otro lado, no quiso manifestarse al ser preguntado por el proceso electoral de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y manifestó que si alguien quiere saber lo que piensa sobre Angel María Villar "que vaya a una hemeroteca".

Finalmente, también habló del defensa azulgrana Gerard Piqué. "No tengo que enviarle ningún tipo de mensaje. Es un gran profesional e inteligente. El único mensaje que le podría mandar es que siga trabajando como lo está haciendo. Sus empresas fuera del fútbol son un ejemplo para los demás jugadores", sentenció.