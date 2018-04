Simeone: "No me voy contento, queríamos ganar el derbi"

"No me voy contento, porque queríamos ganar. Estaba claro que lo que nos acercaba a seguir luchando con el Barcelona eran los tres puntos. Ellos empezaron mejor. Cuando empezaron a asociarse Vitolo, Thomas, Saúl, Koke y Griezmann, el equipo empezó a avanzar en el campo y a tener más sensación de peligro hacia adelante", repasó.

"Y, cuando nos hicieron el gol, enseguida respondimos. Se vivió un partido que pudimos haber ganado y que pudimos haber perdido, pero me voy con la sensación de poco", expuso el técnico, que apuntó, con su equipo a once puntos del liderato en la Liga, que "el objetivo siempre es intentar hacer lo mejor" que le "permitan dos súper-poderosos como el Real Madrid y el Barcelona".

"Está claro que ya lo vemos en la Champions con el PSG o con el Juventus que cuando se enfrentan al Real Madrid no es fácil. Y otros convivimos con ellos todos los años, además en esta década que es tremenda", explicó Simeone, que destacó el orgullo "por cómo" su equipo logra "competir".

"A mí me enseñaron que si no se puede salir primero, segundo; y si no se puede salir segundo, tercero. Quedan muchos partidos, hay muchos puntos de ventaja, seguramente un imposible (en referencia a la distancia de once puntos respecto al liderato del Barcelona), pero el fútbol es maravilloso. Tenemos que ganar todo para a ver si podemos llegar a las tres últimas jornadas (normalmente dice cinco) con posibilidades", prosiguió.

Simeone, que consideró los dos derbis de esta temporada como "parejos", que pudo haber ganado y perdido los dos, al tiempo que remarcó que se "compitió muy bien" en ambos, también fue preguntado por el portero Jan Oblak, la figura del 1-1 en el derbi.

¿Va a tratar de hacer todo lo posible para que se quede Oblak? Le preguntaron. "Sí. Trato de hacer todo lo posible para que se queden todos los futbolistas que siguen haciendo crecer al club y al equipo. Y en consecuencia con el club trabajamos por mejorar la plantilla, la institución y, siempre que mejore el equipo, el club obviamente mejorará", respondió Simeone.

El francés Antoine Griezmann marcó el gol del empate. Ha batido la portería contraria en sus últimos cinco encuentros y ha anotado 17 tantos en sus 16 partidos más recientes. "Es un gran futbolista, está muy fuerte en estos momentos mentalmente, no ha tenido un buen inicio de temporada, él lo sabe, y no es fácil reinventarse en el andar como lo hizo él a partir del mes de noviembre y diciembre".

"La presencia de Costa lo ha ayudado muchísimo para tener muchas fuerzas alrededor de él que le permiten liberarse mucho más en el juego. Sigue creciendo. Lo necesitamos. Estamos entrando en la parte más importante del año donde todo el esfuerzo hecho durante seis o siete meses se paga o no", añadió.

Simeone, por otro lado, destacó el rendimiento de jugadores por encima de los 30 años como Cristiano Ronaldo, Diego Godín o Gabi Fernández. "Primero siento admiración porque futbolistas que siempre quieren estar en la elite es muy difícil sostenerlo. Y sostenerse con capacidad de respuesta en el campo. Hay pocos futbolistas con la edad que tu dices que lo logran sostener. Y en estos casos se los ve. El esfuerzo que han hecho para jugar. Han jugado el jueves y hoy estaban compitiendo como compitieron", valoró.

Simeone también fue preguntado por quién cree que es el favorito para ganar la Liga de Campeones esta temporada. "No es fácil. Está claro que en principio el Madrid nuevamente está posicionado muy fuerte. Cuando se le prende la luz de la Champions tiene una fuerza diferente. Lo ha demostrado en la historia y sería normal que otra vez estén ahí cerca de ganarla".