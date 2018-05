Simeone: "Quizás exista algo de ansiedad al intentar marcar goles"

CREE QUE CON "TRABAJO" TODO LLEGARÁ

Simeone lamentó la falta de puntería del Atlético de Madrid ante el Leganés y declaró que están "tranquilos" porque todo llegará "con trabajo y entusiasmo". "Tenemos que estar tranquilos y seguir trabajando. No me avergüenza decir que no estamos teniendo precisión y eso es lo que nos está pasando".