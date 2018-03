Sergio Ramos entrenó con la selección española tras ser padre por tercera vez

Sergio Ramos se incorporó más tarde a la concentración de la selección española en La Ciudad del Fútbol, por el nacimiento de su tercer hijo, Alejandro Ramos Rubio, que no impidió que se ejercitase en la sesión vespertina con el resto de sus compañeros.

"Con enorme emoción y alegría os presentamos a Alejandro Ramos Rubio. Ha nacido el domingo de Ramos a las 18:24 horas y ha pesado 3,1 kilogramos", escribió el capitán de la selección española y el Real Madrid junto a una foto con su mujer Pilar Rubio y su tercer hijo.

Pese a que Sergio tras ponerse de parto su mujer, pidió permiso para incorporarse más tarde de las 13:30 marcadas tras el día libre del que disfrutaron los internacionales, ha regresado a La Ciudad del Fútbol tras asistir al nacimiento de su hijo y se ha entrenado en sesión vespertina.

Julen Lopetegui, seleccionador nacional, dirigió una sesión ya con todos sus jugadores juntos tras la sesión de recuperación para titulares de la mañana del sábado. Con 23 jugadores disponibles tras el abandono de la concentración de David Silva por problemas personales, preparó todos los detalles del encuentro ante Argentina a puerta cerrada.

Cambios en el 11 titular ante Argentina

Se esperan varios cambios en el equipo titular, con Sergio Ramos en condiciones de disputar su partido 151 como internacional absoluto, especialmente en la zona de ataque. Diego Costa se perfila titular en punta y el sitio de Silva lo puede ocupar Isco Alarcón adelantando su posición, para que Marco Asensio o Lucas Vázquez sean de la partida desde el inicio.

Ante Argentina pueden debutar Dani Parejo y Marcos Alonso. A la conclusión del único entrenamiento completado por los internacionales españoles el domingo y la cena, los jugadores tuvieron una reunión informativa con FIFA sobre el Mundial de Rusia.

Con enorme alegría os presentamos a Alejandro. Ha nacido (el domingo de Ramos 🙈😉) a las 18:24h y ha pesado 3,1kg. La mamá y el pequeñajo están estupendamente. Gracias a todos. Te quiero, @PilarRubio_

We are very happy to introduce you to Alejandro.Thank you for sharing our joy pic.twitter.com/Pm3dvDDniS