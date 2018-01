Sergio Ramos: "Es un auténtico fracaso, creo que todos estamos tocados"

Sergio Ramos, capitán del Real Madrid, lamentó la eliminación de su equipo en los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Leganés después de perder por 1-2 en el encuentro de vuelta disputado en el estadio Santiago Bernabéu, al tiempo que defendió la figura del técnico Zinedine Zidane.

"Creo que tocados estamos todos. Hoy es un día jodido no solo para Zizou y para los jugadores, que lo hemos vivido desde el terreno de juego, sino también para el aficionado. Lo entendemos porque el fútbol es un estado de ánimo y depende mucho que tu equipo gane o no para seguir enfocando el estado anímico de la semana de cada uno. Entendemos que la gente esté tocada, dolida y decepcionada con el Madrid, con sus jugadores y con su entrenador", dijo en zona mixta.

"Hoy es un día para estar juntos porque es difícil atravesar estos momentos pero también la vida te brinda la oportunidad de aprender de lo malo. Hemos vivido un tiempo maravilloso donde hemos ganado todo con Zizou de entrenador. Y si el equipo le ha respaldado siempre en las buenas, cuando se ganaba; ahora también tendrá el apoyo de sus jugadores", declaró.

Preguntado sobre si el preparador galo debe seguir la próxima temporada, opinó: "No soy el que tomo ese tipo de decisiones y no puedo dar una respuesta concreta. Llevo muchos años aquí, he vivido etapas donde hemos tenido en un mismo año cuatro o cinco entrenadores y nunca es agradable para el equipo. Cuando hay cambios es señal de que la cosa no va bien. Esa inestabilidad se puede llegar a transmitir al equipo".

"No soy muy partidario siempre de los cambios. Pero sí te digo que ese tipo de decisiones no son nuestras. Nosotros hemos respaldado a Zizou cuando ganábamos todo y ahora que vienen momentos de turbulencias donde los resultados no salen, nosotros somos los primeros que damos la cara por él. Es la cara visible de este equipo, tiene que tomar las decisiones de quién juega y quién no y por supuesto quien tiene que asumirlas, no nosotros", añadió.

El zaguero habló de 'fracaso': "Con el máximo respeto al rival que hoy tuvimos enfrente, que lo hizo bien y supo enfocar una buena eliminatoria sobre todo en el partido de vuelta, para nosotros es un fracaso caer eliminados en esta ronda de la Copa del Rey. Es descartar otro título posible que teníamos con una ilusión bastante buena. Al final nos queda solo la carta de la Champions y aguantar este tipo de momentos, que no es para nada agradable".

En relación al encuentro de los jugadores con el presidente Florentino Pérez tras la eliminación, manifestó: "Cuando se gana o cuando se pierde siempre se ha encargado de bajar a felicitar o a dar ánimos al grupo. Hoy es un día jodido para todos, el presidente es el primero que se va jodido a casa. Entendemos cómo está la situación de fracaso, de decepción. Pero nosotros somos también los primeros que estamos muy dolidos".

Asimismo no cree que a los futbolistas blancos les falte ambición: "Nadie se cansa de ganar, todo lo contrario. Si yo me hubiese cansado de ganar me hubiese retirado hace tres años. Pero en ese sentido yo creo que la gente sigue manteniendo la ilusión, el hambre por querer seguir conquistando títulos y brindándole al mundo que hemos sido los mejores".

"Pero el fútbol sigue avanzando, te hace vivir momentos malos de los que tenemos que saber aprender. A lo largo de mi vida la experiencia me ha hecho aprender mucho de mis errores y hay que estar preparados. No es agradable porque venimos de vivir una etapa muy bonita con Zizou pero cuanto antes salgamos y estemos juntos y unidos para asumir la realidad, mucho mejor", completó.

Además trató la actitud del equipo: "El resultado está ahí. Me quedo con la segunda parte, donde hemos creado ocasiones y hemos ido a buscar el partido cuando la situación era muy complicada. Quizás si hubiésemos salido en la primera parte así no estaríamos hablando hoy de nada de esto".

Por último, mandó un mensaje a la afición: "Primero pedirle disculpas. Somos los primeros a los que nos hubiese gustado que el madridista hoy se acostase feliz y orgulloso de su equipo y del esfuerzo que hace por pagar una entrada, un carnet o por comprarle una camiseta a su hijo".

"Todo eso somos los primeros que lo sentimos, que lo valoramos. Yo me voy muy jodido a casa. Como el resto de mis compañeros, como Zizou, como el presidente. Es un día para que el madridismo esté unido. Es difícil pero después de haber vivido lo mejor tenemos que estar juntos", finalizó.