Sampaoli: "España nos abofeteó por la forma en que nosotros jugamos"

Encontramos un rival de mucha jerarquía para definir cada jugada

Jorge Sampaoli, seleccionador de Argentina, consideró tras la derrota por 6-1 contra España que el resultado "no fue tan futbolístico", sino que fue "muy anímico", aunque remarcó que hay que "hacerse cargo para que estas cosas no pasen en el Mundial" de Rusia dentro de dos meses.

"El equipo intentó hacer un partido de quitarle la pelota a España desde el inicio y buscar la posibilidad de generar a través de las características de los jugadores, de buscar esa realidad que entrenamos. En el primer tiempo se dieron episodios muy favorables para España cuando por ahí no había dominado para ir 2-0", dijo.

"En el segundo tiempo, España nos agarró atacando un poco con mucho vértigo y un poco de desorden. Cuando terminábamos mal los ataques vinieron goles muy rápidos. Y eso generó la diferencia que hubo en el resultado", indicó Sampaoli.

El técnico argentino quiso dejar claro que el resultado final no refleja lo ocurrido en el campo. "Explicar que en el desarrollo no ha sido un partido tan abultado, pero el resultado marca que indudablemente hay que hacerse cargo de este partido para que esta cosas no pasen en la Copa del Mundo".

"El resultado global -continuó Sampaoli- fue que encontramos un rival de mucha jerarquía para definir cada jugada. Aprovecharon muy bien cuando la tuvieron y el deterioro del resultado nos hizo que nos fuéramos de manera desmedida", apuntó el técnico, que admitió que "indudablemente no se dieron los aspectos defensivos" que hagan tener el "equilibrio y la solidez" que esperaba de su conjunto.

"No esperábamos que el equipo rival nos generara a lo mejor, con un dominio tan equitativo del partido, tanta contundencia. Me justificaría decir que el desarrollo no fue tan amplio como el resultado, pero la verdad que nos golpearon mucho los goles y eso lo tenemos que mejorar. Tenemos que aprender de todo", añadió.

El seleccionador argentino señaló también que "el equipo quedó bastante descompensado, no son goles construidos desde España, sino con lanzamientos a la espalda de los centrales. Hubo aspectos ahí que seguro que tienen que ver conmigo en la resolución de cara a lo que viene".

"Son partidos o resultados muy atípicos que pueden llegar a modificar la óptica del entrenador si por ahí no analizas profundamente lo que pasó. Nos hacemos cargo de todo lo que nos compete, que fue mucho en este resultado", agregó.

Sampaoli, por eso, abogó por analizar "muy tranquilamente" un marcador que calificó como "un buen golpe" que les "perjudicó mucho".

"Tratar de saber que veníamos a buscar jugadores en esta ventana que nos permitan definir la lista para el Mundial y sacar conclusiones", declaró. En ese sentido insistió en el buen primer tiempo de su equipo.

"Fue increíble, pero 60 minutos no alcanzan. El rival aprovechó su jerarquía y nos abofeteó por la forma en que nosotros jugamos", valoró Sampaoli, que también resaltó el esfuerzo de sus jugadores. "Me da una pena terrible que se haya dado este resultado. El resultado no fue tan futbolístico, fue muy anímico".

Leo, muy activo en el vestuario

Sampaoli tuvo la baja de Messi para el partido. "Leo entrenó con nosotros, tuvo una semana muy buena de entrenamientos, pero seguía con molestias en su pierna y después de este último entrenamiento sintió esa fatiga y generó que no pueda estar. Acompañó al grupo en todo momento, en el vestuario, sentimos su baja, pero resalto mucho la cercanía de Leo, de quedarse con nosotros, estimular, hablar en el medio tiempo...", destacó el seleccionador.

También admitió que de haber sido un partido de competición posiblemente habría jugado él y otros futbolistas más: "Varios jugadores que hoy no estuvieron habrían jugado. Veníamos a otra cosa. No venimos a exigir a nadie para que no se recupere. Cada jugador tiene que jugar ahora partidos importantes con sus clubes y queremos que los jugadores lleguen lo mejor posible al Mundial".