Rooney elige a Messi como mejor de la historia por encima de su excompañero Cristiano Ronaldo

Wayne Rooney, nuevo delantero del D.C. United, no ha dudado en elegir a Leo Messi como el mejor futbolista de la historia en un podcast 'Pardon My Take'.

Durante la entrevista, fue preguntado sobre quién pensaba que es el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos, a lo que el británico respondió de manera casi automática "Messi".

Su explicación

"Bajo mi punto de vista, Messi es el mejor de todos los tiempos", afirmó. Además, recalcó que tantó el argentino como el portugués son "los dos mejores jugadores de la historia".

Desde 2004 hasta 2009, Cristiano y Rooney compartieron vestuario en el Manchester United, años en los que ganaron una Champions, tres Premier League, una FA Cup y un Mundial de Clubes.