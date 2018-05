Raiola desvela la razón por la que Pogba no fichó por el Real Madrid

ASEGURA QUE EL FRANCÉS QUERÍA VOLVER AL UNITED

El 'culebrón' del mercado veraniego se resolvió con el traspaso de Pogba al United por 120 millones de euros. El representante del jugador, Mino Raiola, ha sacado a luz las causas por las que el centrocampista francés regresó a Old Trafford: "Me dijo claramente que el Manchester siempre ha sido su casa". Además, la otra razón era porque pensaba que era más útil en Manchester que en Madrid: "El United es más fuerte con Pogba y el Real Madrid no lo sería”.