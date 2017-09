Las redes responden a Piqué por su apoyo al referéndum: “Fuera de la Selección, basta de hipocresía independentista"

Gerard Piqué, futbolista del FC Barcelona e internacional con la selección española, ha mostrado a través de Twitter su apoyo al referéndum que se va a celebrar el próximo domingo 1 de octubre, con el objetivo de conseguir la independencia de Cataluña. Su comentario no ha hecho nada más que incendiar las redes sociales, que han pedido que no sea convocado por Julen Lopetegui. “Desde hoy hasta el domingo, expresémonos pacíficamente. No les demos ninguna excusa. Es lo que quieren. Cantemos bien alto y bien fuerte #Votarem”, publicó.

Des d'avui i fins diumenge, expressem-nos pacíficament. No els hi donem cap excusa. És el que volen. I cantem ben alt i ben fort. #Votarem — Gerard Piqué (@3gerardpique) 28 de septiembre de 2017

A través del hashtag #PiqueFueraDeLaSelección, los usuarios de Twitter han dado su opinión acerca del comentario de apoyo del central blaugrana y han pedido que rechace la convocatoria con la Absoluta. Este mensaje coincide justo con la próxima citación de Julen Lopetegui, que desvelará a los futbolistas que irán concentrados con la Selección para contra Albania y contra Israel, en partidos correspondientes a la Clasificación para el Mundial de Rusia 2018.

Estos son algunos de los tuits que se han publicado:

Gerard Piqué ha dado su opinión y yo, ahora, doy la mía ⤵#PiqueFueradelaSeleccion — Fran Gómez (@Nanchinho) 28 de septiembre de 2017

Pique y todos los deportistas que no se sientan españoles fuera de la seleccion basta de hipocresia independentista #PiqueFueradelaSeleccion — El Castigador (@CastigadorY) 28 de septiembre de 2017

Pique pidiendo que la gente de el golpe y @sergioramos y @DaniCarvajal92 pidiendole que no se le pite 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️ — Diego (@las2manitas) 28 de septiembre de 2017

#Pique desafía e invita a desobecer al T Constitucional. Incita a romper la Constitución y el Estatut #PiqueFueradelaSeleccion 👎 — j. martin (@jmmtf696) 28 de septiembre de 2017

Piqué quiere independencia, pero cuando tiene la posibilidad de ganar dinero con España bien que va a la selección #PiqueFueradelaSeleccion — Jaime (@JaimeChS58) 28 de septiembre de 2017

Gerard Piqué publicita un acto ilegal e insulta a los españoles. Por coherencia debería renunciar. Ah no, la pela..#PiquéFueradelaSelección pic.twitter.com/8nZgRzmjNa — Carmen Caesaris (@carmen_caesaris) 28 de septiembre de 2017

Luego algunos se extrañan de que a Piqué le piten en algunos campos. A mí lo que me extraña es que no le piten más #PiqueFueradelaSeleccion pic.twitter.com/xopcBs3tQy — Enrique Martínez (@QuiqueVal) 28 de septiembre de 2017

Quien está a favor de saltarse las leyes democráticas que rigen un país no puede representarlo #PiqueFueradelaSeleccion — Conde mor (@Ercondemor) 28 de septiembre de 2017

Se aviso y se dijo no se le pita x ser del Barcelona, se le pita x ser antiespañol. Nadie pita a Iniesta x ejemplo #PiquéFueradelaSelección — ☆Yamii ☆ (@yadaro21) 28 de septiembre de 2017