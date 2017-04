Piqué, sobre la expulsión de Ramos: "Aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos"

Gerard Piqué, defensa central del Barcelona, declaró tras la victoria de su equipo en el Clásico contra el Real Madrid que en el estadio Santiago Bernabéu "están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos".

"Creo que cuando (Sergio Ramos, que fue explusado) llegue a casa se va arrepentir. La roja es muy, muy clara. Los dos pies por delante, sin opción de tocar el balón, Leo se iba solo...", dijo sobre las protestas del defensa madridista tras ser expulsado.

Nueva 'rajada'

"El problema es que aquí están acostumbrados a unos arbitrajes muy permisivos. Hoy no ha sido el caso. Una vez que el árbitro hace bien las cosas y parece el malo de la película", señaló.

Al hacer un resumen del partido, Pique dijo: "Ha sido un partido en el que al inicio ellos han dominado más, pero ha medida que ha ido pasando el partido hemos sido superiores, hemos tenido mucho la pelota. Luego, con la expulsión de Sergio (Ramos), aun más".

"Sí es verdad que hemos sufrido hasta el último minuto, pero ha sido una victoria merecida que demuestra que, a pesar de donde venimos, seguimos queriendo ganar esta liga. Se ha visto un gran espectáculo futbolístico en el que hemos sido superiores y nos vamos a casa con una victoria", dijo.

Después del partido, ya en su Twitter, escribió un mensaje en el que escribía una canción de 'Daft Punk', que dice: "Una vez mñas / Yo voy a celebrar / No pares de bailar".

One more time

I gonna celebrate

Oh yeah, all right

Don't stop the dancing. pic.twitter.com/BrJga88yaG