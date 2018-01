Piqué entrevista a Luis Suárez: "Lloré cuando fiché por el Barcelona"

'The Players' Tribune' ha publicado la segunda entrevista de Piqué, esta vez a Luis Suárez, en la que se centran con su historia en la selección uruguaya, su episodio con Chiellini y su fichaje por el Barça.

Luis Suárez revela que fue un momento "muy doloroso" y que se dio cuenta de lo grave de la situación en cuanto dio el mordisco al central italiano.

"A los minutos hacemos el gol de Godín y no lo festejé tanto como debería. Entro al vestuario y hablo con mi mujer, me preguntó qué había hecho y no quería aceptar la realidad. Había felicidad pero todos estaban mirando los teléfonos para ver lo que sucedía", relata Suárez.

Además, el uruguayo cuenta que temió que su fichaje por el Barça se frustrase tras este episodio en el Mundial de Brasil. "Hablo con Zubi y el presidente, me dijeron que el club me quería y lloré. Era complicado confiar en mí, se portaron espectacular conmigo", asegura.