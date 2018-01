Piqué, sobre Cataluña: "El resultado de las elecciones no está siendo respetado"

Gerard Piqué ha habado sobre la situación política en Cataluña, en una semana clave para la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, recordó su petición de antes de las elecciones del 21 de diciembre.

"Dije antes de las elecciones que me gustaría que se respetaran los resultados, y el resultado no está siendo respetado", lamentó.

No se ve, no obstante, haciendo una carrera política cuando deje de ser jugador de fútbol.

"Los políticos no se mojan nunca. Depende de lo que sea, pero los políticos se mojan poco, no creo que tenga futuro. Y si fuera presidente del Barça tampoco sería uno al uso, será atípico también. Me muevo por la motivación, lo veremos cuando me retire", comentó también sobre dirigir al FC Barcelona.

Gerard Piqué ha explicado que no se arrepiente de sus palabras hacia el Espanyol tras la eliminatoria de Copa.

"No me arrepiento de lo que dije, pero no toca hablar de eso hoy. El fin de semana iremos allí, jugaremos y luego ya en zona mixta te daré titulares si quieres", indicó Piqué.

🔝🔝🔝 @3gerardpique: "Si no vistiera la camiseta del Barça lo habría dejado. Juego al fútbol porque juego en el Barça" 🔵🔴 #Piqué2022 pic.twitter.com/10QbFVO9hy — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 29 de enero de 2018

Sobre su renovación con el Barça, Piqué dejó claro que era el Barcelona o retirarse.

"Nunca me planteé otra opción, era natural renovar y quedarme aquí. Esperamos que de por vida. Espero acabar aquí, no tengo ilusión de ir a otro sitio. Es el Barça o nada", aseguró Piqué.

"Estoy muy feliz de celebrar esta renovación. Espero que no sea la última. Si cumplo este contrato, serán 14 años de carrera profesional en el Barça, toda una vida. Es como mi casa, es el club de mi vida. Gracias al presidente, compañeros, staff técnico, mi familia...", continuó el central culé.

Por último, habló sobre su etapa en la selección española y su decisión de retirarse del combiando nacional tras el Mundial de Rusia.

"Lo más normal es que lo deje después del Mundial. Es una etapa especacular y he dicho muchas veces que es un orgullo vestir la camiseta de la selección Irse ahora es dejar un pabellón muy alto. La selección me ha dado mucho y he intentado devolvérselo", concluyó Piqué.