Piqué, al llegar a Barcelona: "¿Mis declaraciones? Me lo he repensado en el avión..."

Cuando todo hacía indicar que el VAR sería el protagonista del Francia - España, salió Piqué en rueda de prensa y dio un vuelco a todos. El central fue preguntado por las palabras de Raúl, que no descartó formar parte del Barcelona en algún momento de su vida, algo que Piqué respondió apuntando al palco del Bernabéu.

"No me gustan los valores que transmiten y los hilos que se mueven", reconoció el central. A su llegada al aeropuerto, volvió a ser preguntado por dichas palabras, a lo que Piqué respondió con una ironía muy suya. "He estado pensando en el avión...", confesó a los periodistas, que le preguntaron si había dejado "tieso" al madridismo.

"Yo no he dejado tieso a nadie", afirmó sonriente el central. Ya por último, se despidió a las tres de la mañana montándose en un coche y con un gentil "bona nit".