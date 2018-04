N'Zonzi se disculpa tras salir de fiesta por Madrid después de perder por 0-5 en la final de Copa

EL FRANCÉS, PILLADO EN UNA DISCOTECA

No fue la mejor noche de Steven N'Zonzi la de la final de Copa del Rey. No solo por el partido, donde pasó desapercibido en un Sevilla que perdió 0-5 ante el Barça, sino también por lo sucedido después. El francés se fue de fiesta y fue 'cazado' en una discoteca madrileña. "He cometido un error y pido disculpas", admite.