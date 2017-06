Nolito, sobre Manchester: "Mi hija viene con la cara blanca, como si viviera en una cueva tres años"

Nolito, delantero del Manchester City, pasó por los micrófonos de El Transistor, donde bromeó sobre la estancia de su familia en Inglaterra y abordó su futuro, que parece lejos de Manchester.

"Mi hija viene con la cara blanca, como si viviera en una cueva tres años. A Guardiola no le he comentado nada porque para eso está mi representante, pero no creo que cuente mucho conmingo", explicó Nolito.

"Tome la decisión de irme al City y bueno de diciembre aquí cambió la situación. Son cosas del fútbol. Me han pasado cosas peores y siempre me he levantado", reconoció Nolito.

"Guardiola no debe estar enfadado conmigo no le he dado ningún motivo. Y yo tampoco estoy enfadado con el técnico ni con nadie. No ha salido bien y hay que buscar la vida por otro lado. Llevo cinco meses sin jugar, tengo mono de jugar", admitió el jugador andaluz.