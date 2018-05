Mohamed Salah, elegido mejor jugador de la Premier League

El egipcio Mohamed Salah, delantero del Liverpool, ha sido galardonado este domingo con el premio al mejor jugador del año en la Premier League. Salah, que regresó el pasado verano al balompié inglés tras un periplo en la Serie A italiana, sigue recogiendo premios tras una temporada excelsa en Inglaterra, en la que ha anotado 31 goles en 37 partidos de liga disputados.

Congratulations to the @EASPORTSFIFA Player of the Season @MoSalah!#PLAwards pic.twitter.com/xg0JuyVy0M