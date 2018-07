Lenglet ya está en Barcelona: "Estoy muy contento. ¡Visca Barça!"

El futbolista francés Clement Lenglet, reciente fichaje del FC Barcelona para las próximas cinco temporadas y que llega procedente del Sevilla FC, declaró a su llegada a la Ciudad Condal que tiene el deseo de "ganar títulos y jugar lo máximo posible" en el conjunto azulgrana.

