Arthur, presentado con el Barcelona: "Xavi e Iniesta son mi espejo, pero la comparación no me afectará"

El Barcelona ha presentado de forma oficial a Arthur Melo como nuevo jugador azulgrana. En su presentación, el joven futbolista brasileño se ha mostrado muy contento con su llegada a su nuevo club, donde jugará con Paulinho, Coutinho o Neymar, con los que ya ha hablado.

El ex de Gremio cree además que el 'ADN Barça' es similar a su estilo. "El Barça siempre ha tenido el mismo estilo y siempre lo he estado observando, me ayuda pero voy a aprender mucho más de mis compañeros, que me ayudarán", auguró.

"Jugando aquí voy a crecer, voy a adaptarme lo más rápido posible. Controlo el juego y mis características encajan muy bien aquí. No creo que tenga problema con una idea de juego que desde niño he visto, y siempre he tenido un balón en el pie y quería venir a jugar al Barça", aseveró el centrocampista brasileño.

En cuanto a dónde podría jugar, Arthur señaló que en dos posiciones --interior o mediocentro-- pero que estará "a lo que pida" Ernesto Valverde.

"El Barça ha sido mi sueño desde niño"

"Tengo unas características de juego y creo que venir al Barça es fantástico para mí, voy a disfrutar al lado de grandes figuras, es mi sueño", recalcó.

"Estoy muy feliz por estar aquí. Siempre ha sido mi sueño desde niño, el Barça ha sido un club que siempre he querido conocer y me sentí muy feliz cuando supe que podía venir al Barça. Es un día muy importante para mí", afirmó el nuevo jugador azulgrana.

Con la voluntad de seguir las carreras de Ronaldinho, Rivaldo o un Neymar --con quien habló antes de llegar al club--, el brasileño espera encajar rápido en el equipo. "Siempre he deseado jugar aquí, he hablado con Paulinho, Coutinho o Neymar y todos me han dicho que es una ciudad maravillosa, buen clima, una cultura muy similar y un club en el que es fácil trabajar.

"Xavi e Iniesta son dos de mis referentes"

Además, Melo aseguró que Xavi y Andrés Iniesta son dos de sus referentes futbolísticos, pero que no le va a afectar que le comparen con ellos: "Nunca he escondido la pasión que siento por estos dos jugadores y que me comparen con ellos es fantástico, pero eso no va a afectarme. Los tengo como espejo, son una referencia para mí, personas que han hecho historia en el club. Pero yo soy Arthur, tengo una larga carrera por delante y he de demostrar a todo el mundo por qué estoy aquí. Trabajaré para acercarme a ellos lo máximo posible.