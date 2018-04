Maradona: "Sampaoli es un traidor"

Jorge Sampaoli sigue sumando críticas, esta vez de un viejo conocido. Diego Armando Maradona ha calificado al seleccionador de la albiceleste como "traidor" en una entrevista en 'CNN'.

"Sampaoli me traicionó. Cuando Argentina ganó la Copa Davis, me dijo que me quería hacer un homenaje en Sevilla y después hablar de fútbol. Yo dije que sí, pero se ve que el hombre ya tenía otros pensamientos. No quería hablar con Maradona, quería acercarse a la selección argentina más que otra cosa", relata 'El Pelusa'.

No se quedó ahí, también criticó al presidente de Argentina, Mauricio Macri, al que achacó "ponerse a la altura de Trump": "En cualquier momento nos sacan nuestra bandera y ponen la estadounidense. A los abuelos los dejó prácticamente sin nada".